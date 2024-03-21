أمين الفتوى يجيب على سؤال شخص حول شرعية أخذه بثأر ابنه القتيل.. ماذا قال؟

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل قال فيه: «إن ابنه جرى قتله منذ عدة أشهر على يد مجموعة كان يحسن إليهم، وليس لهم عنده أي حق، وربنا أمرنا بأخذ الحقوق والثأر، لافتا إلى أنه يريد أخذ ثأر ابنه».

فقاطعه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «ده موت وبلاء، مفيش يوم نقص من عمر ابنك، ده أجله، هو مات وانت أبتليت، وعليك الصبر علشان تاخذ الأجر، وعليك اللجوء إلى الله».

وتابع: «جرائم الثأر حصدت شباب كثيرة، علينا أن نتقى الله، الثأر ده عادة جاهلية، ولو كل واحد هياخد بتاره هتصبح الأمور فوضى».

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