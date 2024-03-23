«أزهرية كفر الشيخ»: بدء امتحانات المهام الأدائية للصفوف الابتدائية غدا

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اجتماعًا بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام بديوان عام المنطقة، بحضور مديرو المراحل التعليمية وموجهي العموم، وذلك بمدرج المنطقة، اليوم السبت، للوقوف علي بعض ضوابط العمل الإداري داخل ديوان عام المنطقة، وبحث الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، المقرر انطلاقها غدًا الأحد

الالتزام بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف اليومي

وشدّد رئيس المنطقة، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف اليومي داخل الديوان، مشيرًا إلى أنّ كل مدير إدارة هو المسؤول عن الموظفين التابعين له حال وجود أي تقصير من قبلهم.

كما ناقش رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية مع الحضور موقف المعاهد التي بها عجز في بعض التخصصات، والمعاهد التي تحتاج لبعض الترميمات، وكذا بحث متأخرات صرف ماليات بعض العاملين بمعاهد الجودة، والمستحقات المتأخرة لبعض القائمين على أعمال مراقبة الامتحانات والتصحيح للشهادات والنقل.

امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري

جدير بالذكر أنّ امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري بكفر الشيخ تنطلق من يوم الأحد الموافق 24 مارس وحتى يوم الأحد الموافق 31 من نفس الشهر.