7 معلومات عن يوسف عمر بطل مسلسل لحظة غضب.. ابن فنانة شهيرة

بملامحه الجذابة وحضوره المميز، استطاع الفنان الصاعد يوسف عمر أن يلفت الأنظار إليه في العديد من الأعمال الدرامية، ومنذ ظهوره في مسلسل لحظة غضب ومسلسل رمضاني آخر، حظى يوسف بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار صوره مع والدته وأخته آية شعيب، التي تقدم محتوى عبر اليوتيوب.

وفي حديث إذاعي له عبر راديو «نجوم إف إم»، كشف يوسف عن أهم المعلومات المتعلقة بحياته ومسيرته الفنية، نستعرضها في السطور التالية:

7 معلومات عن الفنان يوسف عمر

والدته الفنانة لبنى ونس.

درس التمثيل بعد معهد الفنون المسرحية وهو في سن الـ17 عاما.

أحب التمثيل بسبب والدته وعمل في المسرح وهو طفل.

شارك في فيلم «أولاد حريم كريم».

شارك في مسلسل«ليه لأ 3».

شقيقته اليوتيوبر آية شعيب.

تعرض لحادث في أحد الإعلانات لكنه نجا منه.

سر نجاحه في لحظة غضب

في الطفولة كانت الأم هي الأساس ليصبح طفلها موهوبًا، يوسف عُمر الشاب جسد دور الطبيب النفسي الشقي في مسلسل لحظة غضب، وساعدته والدته في صغره على الاندماج في عالم الفن، وعندما دخل عالم الدراما، شارك في مسلسل لحظة غضب مع الفنانة صبا مبارك.

التنقل بين كل شخصية والأخرى بين شخصية الفتى المجتهد في «أولاد حريم كريم» إلى «الطبيب الخطاء» في لحظة غضب، كان يحكمها ورق الشخصية الذي يحدد دوره، بحسب حديث يوسف عمر.

وفي المسلسل الرمضاني الحالي يلعب يوسف دور طبيب نفسي يعالج الأطفال والكبار، إلا أنه دخل في الخيانة مع ريم خوري التي كانت متزوجة من محمد شاهين في المسلسل.