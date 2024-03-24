ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة مسجلا 29 ألف نقطة في ختام التعاملات

أغلقت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.941 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 29060 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 35350 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12385 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 6676 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدرت الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الأحد، كوبر بنسبة 18.3% ليغلق عند 0.4 جنيه، تلاه التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 17% عند 102 جنيه، ثم شركة نهر الخير بارتفاع 10.90% ليغلق عند 1.3 جنيه، واحتل المرتبة الرابعة سهم آي فاينانس بارتفاع 10.26% ليغلق عند 27.4 جنيه، وخامسًا شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 7.74% عند 9 جنيهات للسهم.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا أصول للوساطة بنسبة 11.74%، عند 0.3 جنيه، تلاه الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة تراجع بلغت 7.4% عند 1.8 جنيها، ثم حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري -3 بنسبة 6.01% عند 0.688 جنيه للسهم.

وحلّ في المرتبة الرابعة سهم آيكون بنسبة انخفاض 5058% مغلقًا عند 21.5 جنيه للسهم، وخامسًا وادي كوم أمبو بنسبة تراجع 5.50% ليغلق عند 112 جنيهًا.