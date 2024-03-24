مؤسسة أولادنا تنظم حفل إفطارها السنوي بمشاركة روسية

نظمت مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، حفل إفطار رمضان السنوي، وبحضور أطفال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال في أمسية رمضانية دافئة المشاعر افتتحتها سهير عبد القادر مؤسس ورئيس مؤسسة أولادنا بكلمة ترحيب بأطفال المؤسسة وعائلاتهم.

ووجهت سهير عبد القادر التحية لفريق العمل الذي أجاد الإعداد لحفل الإفطار، ودعوة الشخصيات العامة، وهم المنسق العام وليد الدرملي، والمدير الفني لؤي فهمي.

وقال المركز الثقافي الروسي في بيان: كانت الأمسية الرمضانية قد تحولت الى ليلة في حب سهير عبد القادر، حيث أقبل الاطفال من ذوي القدرات الخاصة وعائلاتهم بالورود والهدايا الرمزية للتهنئة بنجاح الجراحة التي أجرتها مؤخرًا في مشهد إنساني مؤثر يعكس تقدير الأطفال ذوي القلوب البيضاء وعائلاتهم للدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة أولادنا وسهير عبد القادر في حياتهم.

مؤسسة أولادنا تستعد لإطلاق النسخة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

يذكر أن مؤسسة أولادنا تستعد لإطلاق النسخة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة التي سوف تكون تحت شعار «بكرة أحلى بينا»، وهي الدورة التي سوف تحتفي بالأبطال المصابين بالتوحد، وتُكرم نماذج منهم، والذين أثبتوا تميزهم في المجتمع، كما سيجرى تكريم أبطال مسلسل «حالة خاصة» الذي نجح في القاء الضوء على المصابين بهذا المرض.

جاء ذلك بحضور الفنان التشكيلي الدكتور أشرف رضا نائب رئيس المؤسسة، والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون بجامعة حلوان، والموسيقار نبيل علي ماهر عضو مجلس الامناء بالمؤسسة، والدكتور ميرفت أبو عوف أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور هيثم الحاج الرئيس الأسبق للهيئة العامة للكتاب، ودينيس برونيكوف نائبا عن مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر مراد جاتين.