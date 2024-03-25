تحرك عاجل بعد وفاة الجزائري وسيم جزار في الملعب.. مات صائما

لا يزال الإهمال داخل الملاعب، يشكل تهديدا قاتلا على اللاعبين، وذلك بعد واقعة جديدة شهدتها مباراة وادي الماء أمام أمل مراونة في الدوري الجزائري، تسببت في وفاة اللاعب وسيم جزار، صاحب الـ17 عاما، إثر سقوط مروع داخل الملعب.

مشهد غير مسبوق، شهدته لقطة سقوط اللاعب بعد تدخل قاتل من مدافع الفريق المنافس، أدى إلى اصطدام رأس وسيم جزار في الأرض، وابتلاع لسانه، لتدخل سيارة ملاكي إلى أرض الملعب لنقله إلى المستشفى، بدلا من سيارة الإسعاف.

وفاة وسيم جزار إثر سقوطه المروع في الملعب تهز الجزائر

تحرك عاجل قام به الاتحاد الجزائري، بعد ساعات من إعلان وفاة وسيم جزار، الذي رحل عقب أسبوع من دخوله في غيبوبة بعد سقوطه داخل الملعب، بعدما قرر فتح تحقيق في الإهمال الذي شهدته المباراة، والذي تسبب في تأخر إسعاف اللاعب ومن ثم وفاته.

عدم وجود سيارة إسعاف داخل الملعب، ودخول سيارة ملاكي لنقل وسيم جزار إلى المستشفى، كانت حديث الساعة خلال الأيام الماضية، بعد تأخر نقله إلى المستشفى، فضلا عن تحركه من الملعب دون أي مرافقة طبية، ما أدى لتدهور حالته.

تفاصيل المباراة

وأقيمت مباراة وادي الماء أمام أمل مراونة، في الدوري الجزائري في نهار شهر رمضان المبارك، الأسبوع الماضي، حيث توفي اللاعب الشاب وهو صائم.

وقرر الاتحاد الجزائري، الوقوف دقيقة صمت، حدادا على وفاة اللاعب الشاب، الذي بات آخر ضحايا الإهمال الطبي داخل الملاعب.