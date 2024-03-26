هل يمكن استكمال البناء بعد التصالح في المخالفات؟.. السر في المادة الثالثة

بعد إقرار مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تُنتظر اللائحة التنفيذية خلال الساعات المقبلة، إذ ستُجيب على العديد من أسئلة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمسألة استكمال البناء بعد التصالح.

هل من الممكن استكمال البناء بعد التصالح؟

وبحسب المادة 3 في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز التقدم بطلب استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أوأسقف فقط.

مدة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

وبعد صدور اللائحة التنفيذية سيتقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى توفيره لمقدم طلب التصالح.