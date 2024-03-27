ضبط متهمين بالنصب على رجل أعمال في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من صاحبة شركة للاستيراد والتصدير، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على أموال منها، من قبل آخرين انتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية، تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها «وضع يد» في الإسكندرية.

الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، وقيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، بطرق احتيالية بأسلوب انتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية، وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم، ومن خلال ذلك تمكنا من الاستيلاء على أموال المجني عليها، تحت زعم تقنين وضع قطعة أرض ملكها بالإسكندرية، والاستيلاء منها على مبلغ 3 ملايين جنيه، وعقب استلامهما المبلغ، قاما بغلق هواتفهما المحمولة والهروب.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهداف المذكوران بدائرة قسمي شرطة البساتين، مدينة نصر ثالث، إذ أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على عدد من الأجهزة اللاسلكية – 2 نموذج خاتم شعار الجمهورية مقلدان - كارت تصريح مقابلة خالى البيانات مزور – عدد من الشهادات الدراسية منسوبة لكيانات وهمية - طلبات خاصة بضحاياهم موجهة لجهات حكومية تعيين وظائف، تخصيص قطع أراضي – عدد من المشغولات والسبائك الذهبية بإجمالى 651 جراما – عدد من ساعات اليد – الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – سيارة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.