يتطلع أهالي محافظة المنيا إلى معرفة موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 مارس 2024 حيث يتراجع موعد أذان الفجر بمقدار دقيقة عن اليوم الذي سبقه، ويحرص الصائمون على الإمساك في الوقت المحدد لأذان الفجر خلال اليوم الـ18 من شهر رمضان الكريم، إضافة إلى الحرص على أداء صلاة الفجر في مواقيتها للتقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس 28 مارس 2024، الموافق الثامن عشر من شهر رمضان، يرفع في تمام الساعة 4:26 صباحاً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا ومنها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس 28 مارس 2024، أما وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:13 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و7 دقائق.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 12:02 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:13 مساءً.

العشاء: 7:29 مساءً.

ويهتم الصائمون في محافظة المنيا بالحرص على أداء الصلوات في مواقيتها، والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، والإكثار من الدعاء، وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.