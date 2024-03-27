10 أعوام من الحماية.. «حياة كريمة» أكبر مبادرة لتوفير الدعم للأكثر احتياجا

اهتمت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالارتقاء بحالة المواطن المصري البسيط، ومن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار هو إطلاق المشروع القومي الأكبر «حياة كريمة»، والذي يعمل على دعم وتطوير الريف المصري.

مراحل عمل حياة كريمة

ومنذ تدشين المبادرة في 2019، وهي تعمل على إطلاق المبادرات المختلفة التي تعمل على الارتقاء بحياة المواطنين الأكثر احتياجا، والتي تعمل من خلال 3 مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تستهدف القرى التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 70%، أما المرحلة الثانية فتستهدف القرى التي تصل نسبة الفقر بها من 50% إلى 70%، في حين تستهدف المرحلة الثالثة القرى التي تتواجد بها نسبة فقر أقل من 50%، وذلك وفقا للمنشور على الموقع الرسمي لحياة كريمة.

جهود حياة كريمة في مجال الشرب

ومنذ 2019، تمكنت حياة كريمة من تحقيق العديد من الأمور، في الفترة من 2021 إلى عام 2023، ووفقا لبيانات سابقة صدرت عن وزارة التخطيط، فالمرحلة الأولى من حياة كريمة تكلفت 350 مليار جنيه لتنفيذ قرابة الـ23 ألف مشروع في 1477 قرية ويصل إجمالي المستفيدين منها إلى 10 ملايين مواطن، وقد انتهت «حياة كريمة» من 169 محطة مياه شرب، إلى جانب 24 ألف وصلة منزلية، فضلا عن العمل على مد تدعيم شبكات المياه بطول 7.5 ألف كيلو متر، بهدف تحسين توفير مياه الشرب للمواطنين بنسبة 100%.