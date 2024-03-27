رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بكت من الفرحة.. «حياة كريمة» تهدي ممرضة 50 ألف جنيه

كتب:

منار مجدي
08:37 م | الأربعاء 27 مارس 2024
حياة كريمة

حياة كريمة

يواصل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة» على شاشة «dmc»، إحدى الممرضات التي تعمل في أحد المستشفيات.

وقالت الممرضة إنها أرملة منذ 3 سنوات، ولديها 3 أولاد، وأنها تأخذ مرتبا بقيمة 2800 شهري، قائلة «الحمدلله ربنا بيسترها معانا ديما».

ورفضت الممرضة المبلغ الذي عرضه عليها الإعلامي أيمن مصطفى، وهم 500 جنيه، قائلة «مفيش حاجة اشتغلتها عشان أستحق المبلغ ده».

ثم أتى إليها بائع يقول لها إنه عليه ديون 350 جنيها، وكان خائفا من صاحب الدين، فأعطت له الممرضة المبلغ لتسديد دينه.

مكافأة أيمن مصطفى للممرضة

وأعطى الإعلامي أيمن مصطفى خلال مؤسسة «حياة كريمة»، الممرضة جائزة ميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ 50 ألف جنيه كمكافأة لها لمساعدتها هذا الرجل فعبرت عن سعادتها وهي تبكي: «أنا مش عارفه أقولك أي على الموقف ده».

اقرأ المزيد:

جزار يُقرض زبائنه لحما بالآجل.. قصة إنسانية من برنامج حياة كريمة

برنامج «حياة كريمة» يهدي محلا مدفوع الإيجار لمدة عام لطفلين شقيقين

برنامج «حياة كريمة» يساعد سيدة تطعم غير القادرين بـ50 ألف جنيه

برنامج «حياة كريمة» يكافئ طفلين بـ20 ألف جنيه لمساعدة والدتهما المريضة

«برنامج حياة كريمة» يكافئ عامل مسجد بـ 50 ألف جنيه.. ما السبب؟
بقلم منار مجدي