بكت من الفرحة.. «حياة كريمة» تهدي ممرضة 50 ألف جنيه

يواصل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة» على شاشة «dmc»، إحدى الممرضات التي تعمل في أحد المستشفيات.

وقالت الممرضة إنها أرملة منذ 3 سنوات، ولديها 3 أولاد، وأنها تأخذ مرتبا بقيمة 2800 شهري، قائلة «الحمدلله ربنا بيسترها معانا ديما».

ورفضت الممرضة المبلغ الذي عرضه عليها الإعلامي أيمن مصطفى، وهم 500 جنيه، قائلة «مفيش حاجة اشتغلتها عشان أستحق المبلغ ده».

ثم أتى إليها بائع يقول لها إنه عليه ديون 350 جنيها، وكان خائفا من صاحب الدين، فأعطت له الممرضة المبلغ لتسديد دينه.

مكافأة أيمن مصطفى للممرضة

وأعطى الإعلامي أيمن مصطفى خلال مؤسسة «حياة كريمة»، الممرضة جائزة ميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ 50 ألف جنيه كمكافأة لها لمساعدتها هذا الرجل فعبرت عن سعادتها وهي تبكي: «أنا مش عارفه أقولك أي على الموقف ده».