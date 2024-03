اشتباكات في مطار شارل ديجول احتجاجا على ترحيل ناشط كردي من باريس

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر حالة من الاضطرابات والعنف داخل مطار شارل ديجول في باريس.

وأظهرت المقاطع اشتباكات بين مجموعة من الأكراد وقوات الأمن الفرنسية، وذلك في محاولة لمنع ترحيل ناشط كردي معروف إلى تركيا.

ورصد الفيديو عشرات الأفراد وهم في شجار عنيف داخل مطار شارل ديجول، بينما يحاول الأمن مقاومتهم والسيطرة عليهم.

وأفادت «سكاي نيوز» نقلا عن صحيفة «هبرلر» التركية، بأن مجموعة من الأكراد تسببو في اندلاع مشاجرة، من أجل إيقاف عملية ترحيل الناشط الكردي فراس كوركماز إلى تركيا، وفقا لقرار فرنسي بعودته وزميله محمد كوبال إلى تركيا مرة أخرى.

Violent fight and panic at Paris airport as authorities reportedly attempt to deport a Kurdish national to Turkey pic.twitter.com/l71mu6eZLQ