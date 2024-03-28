اشتباكات في مطار شارل ديجول احتجاجا على ترحيل ناشط كردي من باريس

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر حالة من الاضطرابات والعنف داخل مطار شارل ديجول في باريس.

وأظهرت المقاطع اشتباكات بين مجموعة من الأكراد وقوات الأمن الفرنسية، وذلك في محاولة لمنع ترحيل ناشط كردي معروف إلى تركيا.

لحظة اندلاع المشاجرة

ورصد الفيديو عشرات الأفراد وهم في شجار عنيف داخل مطار شارل ديجول، بينما يحاول الأمن مقاومتهم والسيطرة عليهم.

وأفادت «سكاي نيوز» نقلا عن صحيفة «هبرلر» التركية، بأن مجموعة من الأكراد تسببو في اندلاع مشاجرة، من أجل إيقاف عملية ترحيل الناشط الكردي فراس كوركماز إلى تركيا، وفقا لقرار فرنسي بعودته وزميله محمد كوبال إلى تركيا مرة أخرى.

Violent fight and panic at Paris airport as authorities reportedly attempt to deport a Kurdish national to Turkey pic.twitter.com/l71mu6eZLQ — T (@Rifleman4WVU) March 28, 2024

من هو الناشط الكردي فراس كوركماز؟

1- فراس كوركماز هو ناشط كردي شهير في تركيا

2- يعرف كوركماز بمساندة لحزب العمال الكردستاني وأفكاره.

3- اشتهر بكونه معارض علني وشرس للحكومة التركية.

4- حاول كوركماز اللجوء في فرنسا لحمايته من السلطات التركية

5- وبعد محاولات للجزء قررت الحكومة الفرنسية قررت ترحيله إلى تركيا.

مظاهرات فرنسية من أجل فراس كوركماز ومحمد كوبال

قبل أيام اندلعت مظاهرات في مدينة ميتز الفرنسية، تطالب بالإفراج فراس كوركماز وزميلة محمد كوبال الناشطان الكرديان خوفا من تسليمها إلى تركيا، إذ تجمع نحو 20 جمعية ونقابة وجماعة سياسية أمام محافظة ميتز، للاحتجاج على احتمالية تسليم الناشطين.

وقال ألكسندر أندريه، محامي الرجلين، إن فراس كوركماز وزميلة محمد كوبال تؤكد على المخاطر التي قد يواجهون عند عودتهم إلى تركيا.

جدير بالذكر صدر قرار ترحيل فراس كوركماز وزميلة محمد كوبال وسط معارضة شديدة من المنظمات المحلية في ميتز.