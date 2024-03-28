شقق سكنية مدعمة في مدينة نصر.. تقسيط مريح على 5 سنوات ومقدم 15%

أعلن صندوق التنمية الحضرية، طرحا جديدا لحجز الوحدات السكنية في حي مدينة نصر بالقاهرة، بتسهيلات سداد جاذبة للراغبين في امتلاك شقة سكنية في قلب المدن المميزة بأسعار منافسة وأقساط مُريحة حتى 5 سنوات.

شقق كاملة التشطيبات

وذكر الصندوق، أنّ فتح الطرح للمرحلة الثانية جاء بعد نجاح المرحلة الأولى من شقق صندوق التنمية الحضرية، موضحًا أنّ الوحدات السكنية المطروحة للحجز بمدينة نصر كاملة التشطيبات.

بـ15% مقدم وأقساط حتى 5 سنوات

وأوضح صندوق التنمية الحضرية في تقرير، أنّ مقدم حجز الوحدات 15% من ثمن الشقة، والتقسيط متاح 5 سنوات بأقساط متساوية طوال مدة السداد، دون زيادة في الأقساط لحين سداد قيمة الشقة بالكامل دون فوائد.

خط ساخن لحجز الشقق السكنية

وتسهيلًا على المواطنين الراغبين في التواصل مع صندوق التنمية الحضرية لحجز الوحدات السكنية الجديدة خلال شهر رمضان، خصص الصندوق الخط الساخن رقم 15444 للتواصل والاستفسار.