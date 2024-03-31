أول صورة لـ هنيدي من داخل المستشفى.. والجمهور: «ألف مليون سلامة»

«الحمد لله قلبه زي الحديد»، بتلك الكلمات وصف الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، تفاصيل حالة الفنان محمد هنيدي الصحية، بعدما دخل أحد المستشفيات للاطمئنان على سلامة قلبه.

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد هنيدي

وأكّد الطبيب المعالج للفنان محمد هنيدي عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، أنّ الفنان «هنيدي» دخل المستشفى في ليلة من ليالي رمضان للاطمئنان على الشاريين التاجية والدعامات، التي جرى تركيبها في سنة سابقة بنفس الشهر، مطالبًا بالدعاء له بالشفاء العاجل، خاصة أنه أمتع وأسعد الجمهور بعفويته: «ربنا يجعله سبب لسعادة الناس في الخير».

تعليقات الجمهور لـ محمد هنيدي

وتوالت تعليقات الجمهور على منشور الطبيب بشأن محمد هنيدي، متمنين الشفاء العاجل، ومنها: «تسلم إيدك يا دكتور، وألف سلامة على الفنان الجميل المحترم»، فيما كتب متابع آخر: «ألف مليون سلامة عليك يا أستاذ محمد، شفاك الله وعفاك، شفاء لا يغادر سقما أبدًا يارب العالمين»، وكتب آخر: «بارك الله فيك وزادك من علمه وفضله، كل عام وأنتم والمسلمين بخير، وربنا يشفي محمد هنيدي».