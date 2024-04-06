أول تعليق من بوسي بعد أنباء عودتها لطليقها هشام ربيع

انتشرت العديد من الأنباء، خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بان الفنانة بوسي عادت مرة أخرى إلى طليقها هشام ربيع، وذلك رغم الخلافات التي حدثت بينهما الأيام الماضية.

حقيقة عودة هشام ربيع وبوسي

وتواصلت «الوطن» مع بوسي، الذي أكدت أن كل ما يشاع حول عودتها لهشام ربيع غير صحيح تماما، ولا تعلم من أين تأتي هذه الاشاعات.

أزمة بوسي وهشام ربيع

ونشبت خلافات بين الاثنين في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، بعد ظهور بوسي كضيف علي برنامج العرافة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة قناة «المحور».

وخرج هشام ربيع حينها بفيديو يكذب كل تصريحات بوسي، ويطلب منها عدم انحدار اسمه في كلامها لأنه متزوج وعنده أطفال.

ونشرت بسمة وهبة رسالة صوته لبوسي قالت فيها: «قعدتي تضغطي عليا في الحلقة وتقوليلي قوليله بحبك، وقوليله كلام كويس، أنا فعلا ندمانة إني عملت كده وسمعت كلامك، طلع واتكلم عليا وفي سيرتي، مع أني معملتش مشاكل، عمري ما قولت عليه كلمة وحشة».