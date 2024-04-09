حسام حبيب لـ«ع المسرح»: استودعت سيرتي عند ربنا.. وهذا أكبر خطأ ارتكبته في حق شيرين

أكد الفنان حسام حبيب، أنه لا يرى أن عمله بمجال الفن والموسيقى رأس ماله، كما اعترف بما أسماه «أكبر خطأ في حياته ارتكبه في حق طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب».

وأضاف «حبيب» خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: «محصلش إني قلت لها إنها تخنت وحلقت شعرها بسبب كده، لكن أنا أكبر غلط ارتكبته في حق شيرين، هو إني مكنش ليّ فيها أي طلبات، فلو قلت لها إن وزنها زاد، لما وصل وزنها إلى هذا الحد».

وتابع الفنان: «مكنش ليّ فيها أي طلبات، والغلط هنا أننا منبهناش بعض، وهمي هو إرضاء الله سبحانه تعالى وليس الناس، واستودعت سيرتي عند ربنا، لأني لو طلعت أدافع عن نفسي ههاجمها، ولما اتجوزت شيرين مكنش عندها فلوس، كان قصدي أن شيرين كريمة ومبتحسبهاش، لدرجة أن اللي حواليها خدوا كل حاجتها، ولما حلقت شعرها مش أول مرة تحلقه».