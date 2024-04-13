3 خطوات للرجوع إلى نومك الطبيعي بعد العيد.. «هتبعد عن السهر من النهارده»

سهر لساعات طويلة من الليل في عيد الفطر، في المتنزهات أو مشاهدة التلفزيون أو الجلسات مع الأقارب، اعتاد عليه البعض في الإجازة التي سارعت في الانتهاء، الأمر الذي دفع الكثيرون للبحث عن أفضل طريقة للرجوع إلى النوم الطبيعي مجددا.

قدم موقع «سكاي نيوز عربية» بعض الأمور التي وجب اتباعها، لضبط موعد محدد للنوم، والأمر الذي يساعد بدوره في الرجوع إلى النوم الطبيعي مجددا، والتي يمكن تناولها في التقرير التالي..

3 خطوات لضبط معدل نومك اليومي

يتوجّب عليك في بداية الأمر، العمل على إحداث فرق ما بين عشرين دقيقة إلى ساعتين في موعد النوم الذي اعتدت عليه، وبهذه الطريقة يمكنك تنظيم موعد نومك بسهولة، عبر تطبيق ذلك الأمر عند النوم والاستيقاظ.

إلى جانب حرصك قبل النوم إلى تقليل مصدر الإضاءة المنبعثة في الغرفة، لأن الضوء يلعب دورا هاما في تحفيز الشخص على الاستيقاظ، بالإضافة إلى المحاولة قدر الإمكان إبعاد الأجهزة التي تبعث ضوءا أزرق، في حال إذ كنت ترغب في الاستيقاظ مبكرا، ويفضل استبدال ذلك الضوء بمصابيح ضوء جانبية تصدر اللون الأحمر الذي يشبه إلى حد كبير منظر الغروب لأن هذا الأمر يساعد على النوم بشكل سريع وتجنب السهر لساعات طويلة.

ممارسة الرياضة

كما أن ممارسة الرياضة من الأمور التي يمكن القيام بها، لأن الشخص الذي يقوم بمجهود بدني مرهق يميل في الكثير من الأحيان إلى النوم مبكرا، مقارنة بالشخص الذي لم يمارسها طيلة النهار.