«الطرق والكباري»: مشروع توسعة «الدائري» انعكس على راحة المواطن

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن الهيئة مسؤولة عن الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات والمراكز الرئيسية، مشيرًا إلى أن المواطن لمس تطورا ملحوظا في زمن الرحلة من شرق البلد إلى غربها بسبب تطوير الطريق الدائري.

الطريق الدائري حيوي

وأوضح «مصطفى» خلال لقائه ببرنامج مساء dmc المذاع عبر قناة dmc، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن الطريق الدائري حيوي ومهم ومشروع توسعته انعكس على راحة المواطن، موضحًا أن الأتوبيس الترددي سيكون صديقًا للبيئة وموقعه سيكون في منتصف الطريق الدائري، ويتقاطع مع خطي مترو، وسيصل إلى محطة عدلى منصور، والطريق الدائري مكون من 7 إلى 8 حارات وسيتم إنشاء طريق جديد لإحاطته.

جذب الاستثمارات الأجنبية

ولفت إلى أن الطريق الدائري أحد دعائم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن شبكة القطار السريع ستنقل مصر إلى مكانة متقدمة وتخدم الأشخاص وتنقل البضائع، وتربط المحافظات ببعضها وبعض المحطات بقطار الديزل.