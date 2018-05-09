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الوطن

برعاية "ميناء دمياط".. "We Are Here" يشارك في مسابقة دولية للروبوت

منذ 12 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
برعاية "ميناء دمياط".. "We Are Here" يشارك في مسابقة دولية للروبوت

برعاية هيئة ميناء دمياط فريق We Are Here يشارك فى المسابقة الدولية

ساهمت هيئة ميناء دمياط بالشراكة المجتمعية ودعم وتشجيع البحث العلمي، في رعاية ودعم مشاركة فريق We Are Here والمكون من مجموعة فائقة من طلبة وطالبات إحدى المدارس الحكومية (اللغات الرسمية الجديدة بدمياط) في المسابقة الدولية First Lego League – 2018 في مجال برمجة وتصميم الروبوت.

نظمت المسابقة بمدينة هيوستين بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة المحلية بالقرية الذكية تحت سن 14 سنة، مما أهله لتمثيل مصر في هذه المسابقة الدولية، حيث تكلل جهده بالفوز بالمركز 36 وحصوله على جائزة الحلول الإبداعية في مجال ترشيد استهلاك المياه وذلك من بين 120 فريق يمثلون دول العالم في منافسة استمرت لمدة 4 أيام شملت عدة مجالات كالبرمجة والتصميم والبحث العلمي وفرق العمل وهو يعد بمثابة إنجاز يتحقق للمرة الأولى.

وأشادت القنصلية المصرية بدور هيئة الميناء في دعم وتشجيع البحث العلمي، هذا وقد أبدت بعثة الفريق امتنانها وشكرها لهيئة ميناء دمياط ورئيسها الذى لا يألو جهدًا في المشاركة المجتمعية وهو ما تحلى في الرعاية والدعم الذى قدمته الهيئة والذى ساهم في إزالة المعوقات التي واجهت سفر الفريق وتحمل قيمة تذاكر سفره.

وأكد اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة، تشجيع الهيئة للمشاركة مع المجتمع المحيط مهنئاً الفريق بالنجاح الذى حققه وحثهم على مواصلة التدريب لتحقيق مراكز أفضل في السنوات المقبلة.

 

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