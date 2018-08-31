أمرت النيابة العامة بمركز ساقلته في سوهاج، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله شقيقته عن طريق خنقها بحبل داخل منزله، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتقدم والد المجنى عليها ببلاغ يفيد بانتحارها، وتبين من تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة شقيقها لرفضها منحه مبلغ مالي.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته بورود بلاغ من يفيد بانتحار "مروه. أ. ع"، 25 عامًا، ربة منزل وتقيم بندر ساقلته، وبسؤال والدها أفاد بعثوره عليها منتحرة داخل غرفة بمنزل وجرى تشكيل فريق بحث قاده العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة شقيقها حسين، 36 عامًا، ويقيم بذات الناحية بسبب خلافات أسرية ورفضها منحه مبلغ مالي وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة برقم 1804 إداري مركز شرطة ساقلته، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.