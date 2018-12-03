تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة على موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

"الجنايات" تحدد 26 ديسمبر لسماع شهادة "مبارك" في قضية "مرسي"

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية اقتحام السجون لجلسة 26 ديسمبر، لسماع شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وإعادة إعلانه وفقًا لقانون المرافعات المدنية.

رئيس الوزراء للمحافظين: أين أموال تقنين أراضى الدولة؟

«فين فلوس تقنين أراضى الدولة؟»، هذا السؤال وجهه المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى المحافظين، خلال ورشة تعريفية نظّمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين، الأسبوع الماضي، كما وجَّه «مدبولي» رسالة طمأنة لهم، قال فيها: «معكم كل الصلاحيات لتقنين الأراضي»

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر الأحمر

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية وذلك باشتراك السفينة الحربية الفرنسية (COURBET) وعدد من القطع البحرية المصرية، يأتي ذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة.

سوريا تتهم التحالف الدولي بقصف مواقع للجيش وسط البلاد

اتّهمت دمشق قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشنّ قصف صاروخي مساء الأحد على مواقع للجيش السوري في وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري.

الحكومة الفرنسية تدرس فرض الطوارئ.. ومخاوف من خسائر مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد.. ومقتل شخص واعتقال 205 بتهمة التخريب

تواصلت أعمال العنف والاشتباكات، الأحد، فى العاصمة الفرنسية باريس، على أثر الاحتجاجات الرافضة للسياسة الضريبية للحكومة وزيادة أسعار الوقود وغلاء المعيشة، وأعلنت الشرطة الفرنسية ارتفاع أعداد المعتقلين إلى نحو 205 بسبب مشاركتهم فى أعمال التخريب، فيما أصيب نحو 80، من بينهم 14 من عناصر الشرطة.

بعد مد مهلة تحديث بطاقات التموين.. خطوات التظلم على الشطب منها

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد العمل بالمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية، حتى الرابعة مساءً اعتبارًا من الأمس لاستقبال طلبات التظلم من المواطنين، وأعلنت الوزارة عن فتح باب التظلم للمواطنين، ممن يجدون تغييرا في صرف مستحقاتهم التموينية.

"الوزراء": تعويضات مجزية ستقدم لأهالي جزيرة الوراق

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس لديه تصور كامل لتطوير "جزيرة الوراق" وتوفير الخدمات للسكان، وأضاف أن تعويضات مجزية ستقدم لأهالي الوراق الذين يرغبون في ترك الجزيرة.

النيابة تخلي سبيل المتهم بمعاشرة شقيقته في الإسماعيلية: "كله بالتراضي"

أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، إخلاء سبيل أحمد حامد، المتهم بمعاشرة شقيقته فاطمة، وإنجاب طفل سفاح منها، في المحضر رقم 5720 إداري مركز أبو صوير، واعترف أحمد حامد، 24 عاما، والمتهم بمعاشرة شقيقته فاطمة 22 عامًا، أنه عاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها طفلًا بعد أن عاشرها طيلة عام ونصف، كانت تقيم معه داخل منزله الخاص.

شيرين عبدالوهاب وصابر الرباعي يدعمان السياحة بحفل في رأس السنة

تحيي الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان التونسي صابر الرباعي حفلا غنائيا كبيرا في رأس السنة بإحدى الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، من أجل دعم السياحة المصرية.

«صبحى» على بعد خطوة من الأهلى.. و«شيكابالا» يبتعد عن الدراويش

كشف وكيلا أعمال، رمضان صبحى، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، موقف اللاعبين من العودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث كشف نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى، جناح نادى هدرسفيلد الإنجليزى، عن قرب عودة اللاعب إلى النادى الأهلى فى يناير المقبل.