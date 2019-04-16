قرر هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون للشؤون الرياضية، إيقاف إيناس عثمان، مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير، وتحويلها للتحقيق، وذلك لعدم إعادتها لقطة دخول هدف في مرمى الزمالك، معتبرًا ذلك أنه يُعد خروجًا عن المهنية في إخراج المباراة.

وأضاف "رشاد"، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "عُثمان" قامت بعمل مداخلة تليفزيونية وأدلت بتصريحات حول عدم صحة الهدف، وهذا يُعد خروجًا عن مهام عملها حيث إنها مُخرجة فقط، كما تم سحب تكليفها بإدارة البرامج الرياضية.

وأشار نائب رئيس التليفزيون للشؤون الرياضية، إلى أنه سيقوم هو شخصيًا مع المخرج محمد ناصر بإدارة البرامج الرياضية ووضع الجداول الخاصة بشيفتات المخرجين، وإدراجهم على جدول مباريات الدوري، موضحًا أن إيقاف المخرجة عن العمل شيء طبيعي لحين انتهاء التحقيق معها.