أعلنت وزارة الخارجية، مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك خلال الفترة من الأحد 25 أغسطس 2019 حتى الأربعاء 28 أغسطس 2019، بمبنى قاعة الامتحانات بجامعة القاهرة.

وجاءت الشروط المطلوبة في المتقدمين كالتالي:

1) أن يكون مصري الجنسية.

2) أن يكون من أبوين مصريين.

3) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

4) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله، أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية.

5) ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.

6) أن يكون محمود السيرة.

7) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية ولو كان قد رد إليه اعتباره.

8) ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، ولا يزيد على 27 سنة في تاريخ بدء امتحان المسابقة 25 أغسطس 2019.

وتقدم الطلبات خلال الفترة من 10 يونيو حتى 27 يونيو من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا، عدا أيام الجمعة، وذلك بمبنى الوزارة بكورنيش النيل، بجوار ماسبيرو.