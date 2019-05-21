عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو للإرهابي عبود الزمر، وهو يؤكد أنه اغتال الرئيس الراحل أنور السادات، "لأن المشايخ أفتوا بجواز قتله من أجل إقامة الدين".

وأضاف الديهي، خلال حلقة الاثنين من برنامجه "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن عبود الزمر قتل السادات بفتوى من الشيوخ التكفيريين، قائلا إن الزمر وأمثاله أخطر على الدين الإسلامي من "قريش"، لأنهم يحفظون آيات الله، والإسلام بريء منهم.

وشدد على ضرورة محاسبة الإعلاميين الذين قاموا باستضافة المنتمين للتيارات الإسلامية في وسائل الإعلام: "أنا لسه عند كلامي واللي يزعل يزعل، استضافة الإعلام لـ"لإسلاميين" والتيار المتشدد جريمة لا تسقط بالتقادم".