عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب التي يضعها مجلس الأمن، مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية، حيث كان على رأس هؤلاء الإرهابيين القطري خليفة السبيعي الذي حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد، رغم تجميد أمواله في مختلف دول العالم.

وأوضح التقرير، أن السبيعي مُدرج على قوائم الإرهاب الدولية منذ عام 2008 ضمن قائمة الداعمين والممولين لتنظيم القاعدة، بعد أن اتهمته واشنطن بأنه رجل القاعدة الأول في قطر، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وأظهر تقرير القناة ، أنه في عام 2012، ثبت تورط السبيعي في إرسال أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، كما قام في عام 2013 بجمع أموال لجبهة النصرة التابعة للتنظيم في سوريا وتورط في جمع تبرعات للقيادي بتنظيم القاعدة عبد الله المحيسني.

واستغلت قطر الثغرات في قانون العقوبات للسماح للسبيعي بالحصول على عشرة آلاف دولار شهريا من دون الحصول على إذن من مجلس الأمن، حيث كان على قطر التقدم لحصول السبيعي على إعفاءات من الأمم المتحدة تتيح له الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناء على طلب ميزانية مفصل، لدفع تكاليف الطعام والسكن وغيرها من الضروريات، ورغم ذلك لم يحدث، لأنها حال اتخاذ هذه الإجراءات سيتم رفضها.