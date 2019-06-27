جدد قاضي المعارضات حبس قاضي محكمة أكتوبر، المتهم بتلقي رشوة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تباشرها معه نيابة أمن الدولة العليا في وقائع الرشوة المنسوب له ارتكابها.

وعرض القاضي المتهم عضو يسار دائرة جنح مستأنف أكتوبر على قاضي المعارضات ظهر اليوم، للنظر في أمر تجديد حبسه احتياطيا، وطلبت النيابة تجديد حبسه وقرر قاضي المعارضات التجديد.

وقالت مصادر إنّ جلسة تجديد حبس المتهم نظرت في محكمة أكتوبر أمام قاضي المعارضات، وهي ذات المحكمة التي كان يعمل بها القاضي المتهم والتي ألقي القبض عليه فيها.

وأضافت المصادر أنّ القضية تضم 3 متهمين آخرين أحدهم متهما بتقديم رشوة، وصدر قرار النيابة بحبسهم، وجدد قاضي المعارضات حبسهم أيضا على ذمة التحقيق في قضية الرشوة.

ويواجه القاضي المتهم "مصطفى. أ" اتهامات تتعلق بطلب وتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية بالمخالفة للقانون، ويواجه المتهمون الآخرون اتهامات تقديم رشوة والتوسط فيها.

وتتعلق وقائع الرشوة في القضية باستئنافات أوامر حبس واستشكالات تنفيذ على قرارات صادرة بحق متهمين، كانت تنظرها دائرة القاضي المتهم وتتضمن القضية تسجيلات مأذون بها من قبل نيابة أمن الدولة العليا للقاضي المتهم، وتحقيقات أجرتها النيابة قبل تنفيذ قرار ضبط المتهمين وعرضت على مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عن القاضي المتهم قبل القبض عليه.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا مساء الأربعاء حبس المتهمين احتياطيا لمدة 4 أيام، قبل عرضهم على قاضي المعارضات ظهر الخميس، وصدر قرار تجديد حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتواصل نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين في الوقائع والاتهامات المنسوبة لهم.