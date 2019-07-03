تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء، 3 يوليو، في مصر والوطن العربي على النحو التالي:

الأزهر الشريف يكرم الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي

يكرم الأزهر الشريف الطلاب الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، ويشهد التكريم إعلان الفائز على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في تصفيات دبي للموسم الرابع، والإعلان عن بقية العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق، وذلك بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر الساعة الحادية عشر ظهرا.

انعقاد اجتماع اللجنة العليا المصرية- الأدرنية

يترأس رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز وفد بلاده المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الثامنة والعشرين التي تستضيفها القاهرة، وتناقش العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

مشاركة مصر في مؤتمر "التمويل الدولي لقطاع السياحة من أجل التنمية لتحقيق "أجندة 2030"

تشارك مصر في مؤتمر "التمويل الدولي لقطاع السياحة من اجل التنمية لتحقيق "أجندة 2030" بمدينة جنيف السويسرية.

إجراء أول عملية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

تجرى أول عملية زراعة قوقعة أذن وقرنية العين في محافظة بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .

افتتاح معرض دمياط الأول للكتاب

تفتتح الهيئة العامة المصرية للكتاب معرض دمياط الأول للكتاب، ضمن خطة معارض الكتب الصيفية، وحتى يوم 11 من الشهر الجاري .

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان فرع الرياضيات البحتة

يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضيات امتحان فرع الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا وتعقد الامتحانات لقرابة 120 ألف طالب وطالبة.

عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" في مدينة جدة على المسرح العربي

يبدأ الفنان محمد هنيدي وأبطال مسرحية 3 أيام في الساحل، عرض المسرحية في مدينة جدة على المسرح العربي اعتبارا ،ويستمر العرض لعدة ليالي متوالية على "المسرح العربي" بمنطقة أبحر والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى، وبعد ذلك العودة إلى مصر لاستكمال عروض الموسم الصيفي على مسرح كايرو شو في ٦ أكتوبر.

حفل توقيع ومناقشة رواية "جبل المجازات" بدار المرايا

تقيم دار المرايا حفل توقيع ومناقشة رواية "جبل المجازات" للكاتب أحمد كامل، في السابعة مساء، ويناقش العمل الناقد الدكتور محمد الشحات.

منتخب مصر للكرة الطائرة الأول يبدأ منافسات بطولة تشالنجر المقامة في سلوفينيا

يبدأ منتخب مصر للكرة الطائرة الأول منافسات بطولة تشالنجر المقامة فى سلوفينيا، وتستمر حتى يوم 7 يوليو الجاري بمشاركة 6 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين، ويخوض منتخب مصر أولى لقاءاته أمام بيلاروسيا .

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو

يشهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية فى الثامنة والنصف مساء احتفالية المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو وذلك على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة.

بدء فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لوحدة أمراض الدم بطب جامعة المنصورة

تبدأ في العاشرة من صباح فعاليات المؤتمر العلمى الثانى لوحدة أمراض الدم وزراعة النخاع بقسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة تحت عنوان ( الجديد فى أمراض دم الأطفال ) بقاعة الدكتور إبراهيم أبو النجا للمؤتمرات بالكلية .