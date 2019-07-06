تبدأ جامعة أسيوط، اليوم، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في التسجيل الإلكتروني، للالتحاق بالدراسة في كليتي الفنون الجميلة والتربية الرياضية، وبقسمي التربية الفنية والموسيقية بالتربية النوعية بالجامعة، للعام الدراسي 2019/2020، على أن تحدد أيام الاختبارات للطلاب، عقب تسجيل رغبتهم إلكترونيًا على الموقع www.tansik.egypt.gov.eg، ويعد اجتياز اختبارات القدرات شرطًا أساسيًا للقبول بهم.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، في بيان له، السبت، تكاتف جهود الكليات والإدارات المختصة من أجل تقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب الجدد، للتيسير عليهم وإنهاء الخطوات والإجراءات المحددة لاختبارات القدرات على نحو منظم ودقيق.

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه جرى عقد ندوات لتعريف طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بنظام التسجيل الإلكتروني وقواعد ونظام إجراء الاختبارات وعرض أبرز الشروط والمعايير التي طرأت خلال العامين السابقين.

وأضاف أن هناك لقاءً تعريفيًا آخر، الجمعة، المقبلة، 12 يوليو الجاري، الساعة الثالثة عصرًا، بالقاعة الثمانية الملحقة بالمبنى الإداري.