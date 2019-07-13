شكل الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد اليوم السبت، لجنة متخصصة لبحث الاحتياجات العاجلة لأهالي قرية الشركة، وتحديد ما يمكن للجامعة المساهمة في توفيرها.

وقال "طنطاوي"، إن الجامعة وضعت خطة لتطوير قرى الشركة 55، في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي بمساهمة الجامعات في تطوير القرى والأحياء، وأثناء قيام المختصين بتطبيق تلك الخطة، عرض الأهالي مجموعة من الاحتياجات العاجلة وطالبوا الجامعة بمساعدتهم على توفيرها، وتشكيل لجنة متخصصة لبحث تلك الاحتياجات وتحديد ما يمكن للجامعة المساهمة في توفيرها.