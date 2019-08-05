قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، للحماية الاجتماعية، إنه جار العمل على إصدار برنامج جديد "وعي" للتغيير المجتمعي يستهدف السيدات المستفيدات من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، والتي تتخطى 2 مليون سيدة.

وأضافت القباج، في مؤتمر صحفي، أمس، أن البرنامج يقوم على الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، ويضم 12 رسالة كل شهر رسالة على مدار عام كامل خاصة بالصحة، التعليم، الاكتشاف المبكر للإعاقة، البيئة المجتمعية والنظافة، التمكين الاقتصادي، تربية الأطفال، العنف ضد المرأة أو السلام الأسري، احترام الآخر وعدم التطرف و حق المواطنة سواء ديانة أو لون أو جنس، ختان الإناث، الاتجار في البشر، وعي الأسرة بخطورة زواج الأقارب والزواج المبكر، لافتة إلى أنه تم اكتشاف قرية بأكملها تزوج بناتها في سن 14 سنة، لذلك لابد من وعي الأسر بخطورة الزواج المبكر، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار سيدات تكافل وكرامة المتعلمات للعمل في البرنامج للاستفادة من خبراتهم وإمكانيتهم في الوصول إلى الأسر المستهدفة في البرنامج.