اتهمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، مدير مدرسة «24 أكتوبر الثانوية الفنية للتعليم الصناعى»، بقبول طلاب جُدد بدون أوراق رسمية فضلاً عن عدم وجود ملفات تعليمية لهم بمديرية التربية التعليم، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وحررت المديرية محضراً رقم 3550 إدارى قسم شرطة فيصل ضد مدير المدرسة.

مدير التعليم الفنى: "شكلنا لجنة وتأكدت من صحة المخالفات".. وأجهزة رقابية تستمع لأقوال العاملين بالمدرسة

وقال مصدر بمديرية التعليم إن المديرية أوفدت لجنة للمدرسة بغرض حصر ملفات الطلاب، واكتشفت تقييد 17 طالباً بدون أوراق رسمية تثبت حصولهم على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، كما كشف تقرير اللجنة قيام مدير المدرسة بالموافقة على دخول الطلاب للصف الأول الثانوى مقابل حصوله على مبالغ مالية.

واعترف أولياء أمور الطلاب فى مذكرة مرسلة لمديرية التعليم، بأن مدير المدرسة طلب مبالغ تراوحت بين 2000 و4000 جنيه لكل طالب مقابل إلحاقه بالمدرسة بدون أوراق مع تعهده بإصدار شهادات الدبلوم الفنى بعد إنهاء الدراسة، وقال محمد الحاج، مدير التعليم الفنى، إن المديرية شكلت لجنة للفحص وبعد اطلاعها على الأوراق والمستندات الخاصة بالطلاب، تبين أن مدير المدرسة قبِل إلحاق الطلاب بالمديرية بطريقة غير قانونية حيث يتطلب قبول الطالب تقديم طلب لسيستم قبول الطلاب الرسمى الخاص بمديرية التعليم: «عندما اكتشفنا الواقعة قررنا استبعاده من العمل بالمدرسة يوم 4 أغسطس الماضى، ثم قام أولياء أمور الطلاب بتقديم شكاوى إلى مديرية التربية والتعليم».

وأكد «الحاج» تحرير المديرية محضراً رسمياً بقسم شرطة فيصل بالواقعة، وعقب تحرير المحضر شكلت المديرية لجنة ثانية لزيارة المدرسة والاستماع إلى أقوال الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين تزامناً مع التحفظ على المستندات الدالة على المخالفات التى ارتكبها المدير، فيما زارت أجهزة رقابية بالسويس المدرسة لفحص جميع الملفات الخاصة بالطلاب، وأجرت تحقيقاً موسعاً مع جميع العاملين بالمدرسة تمهيداً لاتخاذ إجراء تجاه المخالف.