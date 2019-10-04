ضبط 4 أشخاص استولوا على 3 ملايين من مواطنين بزعم توظيفها ببني سويف

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم، صانع موازين وميكانيكي وزوجاتهم يقيمون بمدينة بني سويف، على خلفية اتهامهم بجمع مبالغ مالية من المواطنين، والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لصالحهم من خلال شراء أسهم في مصنع موازين تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية بمنطقة بياض العرب ببني سويف، ورفض رد هذه المبالغ أو إنشاء المصنع.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من " محمد . ح . ف" 34 عام، تاجر سيارات، مقيم منطقة البشري مدينة بني سويف، وأخرين، يفيد قيام" ياسر . س . ا" 38 عام، صانع موازين ومقيم مدينة بني سويف، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية لاستثمارها وشراء أسهم في مصنع لصناعة الموازين، ولم يرد المبالغ أو يتم بناء المصنع.

وأفادت التحقيقات الأولية لوحدة مباحث قسم شرطة بني سويف برئاسة المقدم إبراهيم صفوت، أنه بالانتقال إلى مكان البلاغ والتقابل مع المبلغ وكلا من : "هدى . ط . ع" 51 سنة، ربة منزل، مقيمة مدينة بني سويف، و" نهى . س . أ" 32 سنة، حاصله على دبلوم، مقيمة بالرحبة، و"عزة . ص . ع" 50 سنة، حاصلة على دبلوم، مقيمة بشارع الغمراوي، أبلغوا بتضررهم من : "ياسر . س . ا" 38 سنة، صانع موازين، مقيم شارع عظيم الدولة بمنطقة الرحبة، وزوجته "رانيا . ف . م" 34 سنة، حاصلة على معهد فنى تجاري، و"أيمن . ر . إ" 35 سنة، ميكانيكي، مقيم شارع الشهيد عبد الجواد حزين الرحبة، وزوجته "هبه . ع . ف" 30 سنة، حاصلة على دبلوم فني.

وأكد أصحاب هذه البلاغات أنهم تعرضوا للنصب من صانع الموازين وزوجته والميكانيكي وزوجته والاستيلاء علي مبالغ مالية منهم وآخرين تقدر بحوالي 3 مليون جنية، بزعم توظيفها من خلال شراء أسهم في مصنع موازين كائن بالمنطقة الصناعية ببياض العرب دائرة مركز بني سويف، ولم يقوموا برد المبالغ المالية أو إنشاء المصنع .

وإنتقلت قوة أمنية برئاسة رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف، إلى منزل المتهمين، حيث تم ضبطهم، واعترفوا بتجميعهم المبالغ المالية أمام رجال المباحث، وتحرر المحضر رقم 5120 إداري قسم شرطة بني سويف، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.