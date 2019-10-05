أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته بالاستمرار في شن الحملات المنظمة التي تستهدف إزالة كل أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مع الإلتزام الكامل بتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات جديدة ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

ففي هذا الشأن؛ شنت أجهزة المحافظة حملة أسفرت عن إزالة 55 حالة تعدٍ ومخالفات بناء خلال اليومين الماضيين.

حيث أزال مركز ومدينة طنطا 9 مخالفات بناء تمثلوا في إزالة خشبية في المهد لدور رابع علوي مخالف بقرية "إخناواي"، وإزالة شدة خشبية في المهد لدور ثالث مخالف بقرية "كفر الحما"، وإزالة سور مخالف وكذا إزالة تشوينات على أرض زراعية بمساحة قيراطين بقرية "برما"، وإزالة عدد 2 شدة خشبية في المهد بقرية "سبرباي"، وإزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية "الرجدية" على مساحة 52 م2، إزالة شدة خشبية في المهد لدور ثانِ علوي مخالف بقرية "محلة مرحوم" على مساحة 160م2، فك شدة خشبية عمدان دور ثالث علوي مخالف بقرية "شوني" على مساحة 200 م2.

كما أزال مركز ومدينة سمنود 3 حالات مخالفات وتعديات على أملاك الدولة ثمثلوا في إزالة تعدٍ على أملاك نهر النيل في قرية "كفر الثعبانية" على مساحة 250 م2، وإزالة تعدٍ على الأرض الزراعية بنطاق المدينة على مساحة 170 م2، وإزالة تعدٍ على حرم الغاز بنطاق قرية "محلة خلف".

وأزال مركز ومدينة كفرالزيات 3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 586 م2، وأزال مركز ومدينة زفتى 19 حالة تعدٍ ومخالفة تمثلوا في تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 742م2، وإزالة 13 حالة تعدٍ في المهد على مساحة 2300 م2.

أما مركز ومدينة قطور أزال 12 حالة تعدٍ تمثلوا في، تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية "سجين الكوم" و11 مقبرة في المهد بقرية "كمنوسة".

وأزال مركز ومدينة السنطة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 16م2، وسور مخالف بالطوب الأبيض على مساحة 102م2 بقرية شفا ببسيون، و7 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد بالمحلة على مساحة 3.5 قيراط بنطاق الوحدات المحلية العامرية، والبنوان، وشبرابابل، والهياتم، ونمرة البصل.

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لنتائج حملات الإزالة اليومية للتأكد من تحقيق أهدافها، وإلتزام المواطنين الكامل بالقوانين المنظمة للبناء ومنع أي تعديات جديدة على أملاك الدولة.