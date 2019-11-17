يرتب المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مشروع "ERAS" لقاءات ثنائية، اليوم الأحد، للجمع بين مزارعي الفاصوليا الخضراء من مختلف أنحاء الجمهورية والمصنعين والمصدرين المتخصصين في ذات المحصول، لدعم تصدير الفاصوليا الخضراء.

جاء ذلك في إطار جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في العمل على تنمية صادرات الصناعات الغذائية، وطرح ومناقشة الموضوعات ذات الصلة والتي تسهم في تنمية الصادرات.

ويهدف اللقاء، إلى خلق روابط بين المنتجين والمصدرين للفاصوليا الخضراء بهدف تنمية صادرات هذا المحصول المهم وتوفير الكميات المطلوبة للتصدير بأعلى المواصفات الدولية.

ويحضر اللقاء عددًا من الجمعيات من صعيد مصر والدلتا المنتجين لمحصول الفاصوليا الخضراء، بالإضافة الى العديد من المشترين ممثلى كبرى شركات الخضر المجمدة أعضاء المجلس فريق عمل المشروع والمجلس، لشرح طرق دعم المشروع بصورة اوضح.

ويقدر عدد الأفدنة المنزرعة لدى الجمعيات المشاركة ما يقارب الـ10 آلاف فدان من أصناف مختلفة مثل البوليستا والسبارس...وغيرها.

الجدير بالذكر، أن المشروع يدعم صغار المزارعين والمحصول في مراحل الإنتاج المختلفة لمدخلات الإنتاج والتجهيز والزراعة وأعمال الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد، وسلاسل التوريد وإضافة القيمة للوصول بالمنتج حسب تطلعات الأسواق المحلية والعالمية والطلبات الخاصة بالمشترين.