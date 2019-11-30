أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ القاهرة "المنطقة الحرة مدينة نصر بالإدارة العامة لأمن الموانئ"، قيام إحدى شركات الأدوية الكائن بالمنطقة الحرة، تصدير رسالة (كبسولات جيلاتينية فارغة) 15 طرد للسوق المحلية داخل سيارة نقل قيادة (سائق مقيم بالقليوبية)، وإخفاء كميات كبيرة من الكبسولات بداخلها بقصد تهريبها إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استيقاف السيارة المشار إليها وتشكلت لجنة أمنية جمركية لتفتيشها وجرد مشمول الرسالة، حيث تم ضبط 70 طرد زيادة عما هو وارد بالمستندات بـ(8750000 كبسولة جيلاتينية فارغة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهة مندوب الشركة قرر خروج المضبوطات عن طريق الخطأ وأبدى استعداده للتصالح جمركياً.