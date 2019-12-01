يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ندوة لمناقشة سياسة " العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية " وذلك يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 .

تهدف الندوة إلى تسليط الضوء علي انتهاكات سلطات الاحتلال الممنهجة ضد حقوق الإنسان الفلسطينية وسياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال .

ويشارك في الندوة رؤوساء وممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات العربية، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالقاهرة، والجهات الإعلامية .