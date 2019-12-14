تجول الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، بمفرده دون حراسة ودون موكب في شوارع المنصورة، للاطلاع على حالة الشوارع ومستوى النظافة فيها ومستوى الخدمات العامة على الطبيعة.

وطالب المحافظ من رئيسي حي شرق وغرب المنصورة، بالتأكيد على مستوى النظافة في مختلف الشوارع، ورفع كفاءة أعمدة الكهرباء وضرورة إجراء الصيانة الدورية لكشافات الإضاءة وإزالة الإشغالات والتعديات أولا بأول.

وأشار إلى أهمية التواجد الميداني المستمر لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومتابعة سير الأعمال بأنفسهم وليس مجرد الاعتماد على تقارير ورقية.

وخلال جولته التقى المحافظ مع المهندس عبدالرحمن سعد عبداللطيف، أحد النماذج المشرفة من مواطني الدقهلية، الذي شارك بجهوده في توزيع عدد من صناديق القمامة على أهالي المنطقة التي يسكنها بشارع الجلاء بالمنصورة، ودعاه المحافظ لتكريمه في مكتبه تقديرا لموقفه الوطني، ولأنه نموذجا مشرفا للمشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات خدمية.

وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، ولابد من التعاون جميعا في تنفيذ المشروعات بما يعود بالنفع على الجميع.

يذكر أن المحافظ أجرى جولة صباحا مع عدد من رؤساء المراكز، طالبهم خلالها ببذل مزيد من الجهد لتحسين البيئة العامة، معربا عن عدم رضاه بمستوى نظافة الشارع، قائلا: "إذا كانت العاصمة بهذا الشكل فكيف تكون المراكز والقرى".