قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لم يكن يتصور مطلقا أن دولة كإثيوبيا يمكنها أن تتصرف في مياه النيل بما يضر بمصالح مصر والسودان.

وأضاف أبو الغيط، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "ON E"، أن السد الذي تسعى إثيوبيا لبنائه سيحجب من مياه النيل 74 مليار متر مكعب سنويا، مؤكدا على أن ما حدث في 2011 يحتاج إلى كثير من التفكير والتدبر، لأن كل ما يمر به العالم العربي الآن من تبعاته، وعلى رأسه مشكلة مياه النيل.

وتابع أن هناك أصحاب مساع ونوايا طيبة بالفعل، يحتاجون للتغيير ويؤمنون به، مؤكدا على أن هناك درجات وأساليب للتغيير لا توصلنا إلى تدمير البلدان، "الموصل وحلب وحماة وحمص دُمرت، وليبيا حدث بها أشبه بسقوط للدولة، وهي مهددة بألا تعود كما عرفناها كدولة موحدة تحكم من عاصمة واحدة.