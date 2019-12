قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يرغب في إجراء محاكمة فورية لعزله، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين لا يملكون أي دليل على تلك الاتهامات.

وكتب "ترامب" في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بعد أن حرمني الديمقراطيون من إجراءات قانونية في مجلس النواب، لا محامون، لا شهود، ولا شيء، يريدون الآن الإملاء على الكونجرس كيف يُجري محاكمتهم"، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف: "بالفعل، ليس لديهم أي دليل على أي شيء، ولن يقدموا أي شيء، إنهم يأملون الخروج من هذا الموقف، وأنا أريد محاكمة فورية".

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial!