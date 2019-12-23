أثنى حسن على محمد، وزير الدفاع الصومالى، على تطور تكنولوجيا التسليح بالمعدات الدفاعية المصرية التى شاهدها من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع خلال مشاركته بأعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية، التى احتضنتها مصر مؤخراً، ناقلاً للفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، رغبة بلاده فى التعاون مع «الهيئة» بمجال الصناعات الدفاعية مثل «العربات المدرعة»، والمجالات التنموية المختلفة التى تعمل بها «العربية للتصنيع».

"التراس": لجنة لنقل تجربتنا التنموية لأفريقيا

واصطحب «التراس» وزير الدفاع الصومالى، فى جولة بمعرض منتجات «الهيئة» سواء العسكرية أو المدنية، ليشيد بتلك المنتجات، قائلاً إن هناك بصمة براقة للهيئة فى العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية بقارة أفريقيا، وإنه يرغب فى التعاون بين الجانبين لمجابهة التحديات المشتركة التى تواجه دول القارة الأفريقية ومكافحة الإرهاب.

"حسن": السلاح المصرى متطور

وأشاد «حسن» بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الشراكة «المصرية - الأفريقية» فى جميع المجالات التنموية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الأفريقية ورئاستها للاتحاد الأفريقى، كما أشاد بالنهضة التنموية التى تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمى.

وعن مجالات التعاون بين الجانبين، قال إن بلاده تتطلع لمشاركة «العربية للتصنيع» فى مشروعات التنمية بالصومال، والتعاون فى مجالات الصناعات الدفاعية، والطاقة المتجددة والعربات المدرعة ومجالات الاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمى ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية.

وقالت «العربية للتصنيع»، فى بيان صادر عنها اليوم، إنه تم تشكيل تحالف مصرى من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لجميع أرجاء قارتنا السمراء، مشدداً على أهمية التدريب فى العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية الصومال بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.