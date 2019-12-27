رفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي ومتابعة نواب المدينة، تجمعات مياه الأمطار بمعدات وسيارات الوحدة إثر موجة من سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة، ويستمر العمل على مدار الساعة حتى انتهاء النوة.

كما تعاملت الوحدة المحلية بفارسكور فورا مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المنخفضة بالطرق والشوارع تحت إشراف وليد عبدالرحمن، رئيس الوحدة المحلية بقرية الغنيمية .

وشهدت محافظة دمياط على مدار4 أيام طقس سيئ عبارة عن هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، وعواصف ترابية توقف معه أسطول الصيد ببوغاز مدينة عزبة البرج.