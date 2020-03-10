فرحة بين ركاب "حابي 5" بعد سلبية عينات التحاليل.. والسفينة تبحر إلى أسوان

قال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إنه تم رفع الحجر الصحى الذى تم فرضه قبل يومين على المركب العائم "حابي 5"، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل التي أجريت على جميع من كان على متن المركب من سياح وعاملين "سلبية العينات" وعدم إصابة أي ممن كان عليها بفيروس كورونا، والمركب استأنف رحلته إلى أسوان وسط حالة من الفرحة من السياح والعاملين، مشيرا إلى أن المركب على متنه أكثر من 95 سائحا.

وأضاف عثمان أن حركة وصول السياح إلى مطار الأقصر طبيعية، حيث استقبل المطار أمس 4 رحلات طيران من أوروبا تقل سياحا من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، كما استقبل فجر اليوم رحلة طيران من تركيا تقل على متنها نحو 107 سائحين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى وصول عدد من الرحلات المحلية من القاهرة على متنها عشرات السياح، مشيرا إلى أن رحلات البالون الطائر عادت اليوم بالأقصر بـ 20 رحلة، أقلت نحو 350 سائحا، وذلك بعد توقف قصير أمس.

وكانت إدارة الطب الوقائي بالأقصر، التابعة لوزارة الصحة، قد قامت بعزل المركب العائم "حابي 5"، وذلك بعد وفاة سائح ألمانى بالغردقة متأثرا بإصابته بكورونا، وتبين أنه كان يقيم على متن المركب العائم.