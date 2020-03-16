حملات مكثفة للتصدى لجشع التجار فى الأسواق

شنَّت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة على الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية، للتصدى لجشع التجار الذين استغلوا زيادة الإقبال من قِبل المواطنين خوفاً من انتشار فيروس كورونا، وشدد المسئولون على وجود مخزون استراتيجى يكفى لمدد طويلة فى كل محافظة، وناشدوا المواطنين عدم التكالب على شراء السلع لقطع الطريق على التجار وضمان عدم زيادة أسعار السلع الغذائية.

فى الغربية، قال الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، إن غرفة عمليات المحافظة تلقت العديد من الشكاوى من ارتفاع أسعار السلع الغذائية لدى بعض التجار وأصحاب السوبر ماركت والمحلات، وعلى الفور وجَّه المحافظ، الدكتور طارق رحمى، بشن حملات مكثفة للتفتيش على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بهدف التصدى لجشع التجار، وأشار نائب المحافظ إلى أن جميع السلع الغذائية متوافرة فى الأسواق وبشكل طبيعى، مناشداً المواطنين عدم التكالب على السلع وشراء احتياجاتهم فقط لضمان عدم رفع الأسعار من قِبل التجار، مؤكداً أن المخزون السلعى متوافر، وأن الدولة حريصة على توفير جميع السلع الغذائية وبأسعار مناسبة فى جميع المنافذ المنتشرة فى مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وفى قنا، وجَّه المحافظ، اللواء أشرف الداودى، جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجارى ومواجهة أية محاولات للخروج على القانون، وأكد حرص المحافظة على حماية المواطنين من الاستغلال، وناشدهم تقديم شكاواهم عبر الخطوط التى جرى تخصيصها لتلقِّى الشكاوى.

محافظ كفر الشيخ للمواطنين: ما تخافوش السلع موجودة

وطمأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أهالى المحافظة بشأن توافر السلع الأساسية والاستراتيجية التى يحتاجها المواطنون، وتابع قائلاً: «ما تخافوش السلع موجودة بكل أنواعها ولن نسمح باستغلال التجار»، وأضاف المحافظ فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع لحظياً مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ومباحث التموين، وأن هناك حملات مستمرة للتأكد من توافر كافة أنواع السلع.

وقال المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إن جميع البضائع والسلع متوافرة بالأسواق، والمحافظة تملك مخزوناً استراتيجياً يكفى لمدة عام ولا توجد زيادة فى أسعار السلع، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وضبط الأسواق، وأكد أن إدارات التموين بمدن المحافظة لم تتلقَّ أى شكاوى بخصوص نقص فى السلع أو زيادة فى الأسعار، لافتاً إلى تكثيف الحملات على الأسواق للسيطرة على الأسعار.

ووجَّه اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مديرية التموين بمتابعة توافر جميع السلع الغذائية والتموينية، وأن الأسواق والمخابز تعمل بشكل طبيعى، وأوضح فتحى راشد، وكيل وزارة التموين، أن جميع السلع التموينية متوافرة فى مدن المحافظة، وهناك مخزون يكفى لمدة شهرين، نافياً ارتفاع أسعار السلع، وشدد على تدشين حملات على المحال والأسواق بمراكز المحافظة لضبط الأسعار، مشيراً إلى أن المديرية خصصت أرقاماً لتلقِّى الشكاوى من الأهالى بهذا الشأن ويتم التحقيق فى أى شكوى تصل بشكل فورى.

وأكد معتز حجازى، المتحدث الرسمى بمحافظة المنوفية، أن المحافظ اللواء إبراهيم أصدر توجيهات مباشرة إلى مديرية التموين بضرورة متابعة الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين، وأضاف أن المحافظة لا يوجد بها نقص فى السلع الأساسية، مشدداً على أن الحملات على الأسواق مستمرة.

ونفت الغرفة التجارية بالبحيرة، برئاسة المحاسب فتحى مرسى، ما تردد بشأن نقص السلع الغذائية جراء تخزينها من قِبل الأهالى، مؤكداً أن ما جرى تداوله مجرد شائعات لا صحة لها، أطلقها أعداء للوطن لنشر الفزع والخوف بين الأهالى، لخلق حالة من عدم الاستقرار، ويجب على المواطنين التصدى لتلك الشائعات وعدم ترديدها، وقال «مرسى» لـ«الوطن»، إن السلع الغذائية بجميع أنواعها متوافرة فى الأسواق، ولا داعى للقلق من نفادها، وإذا كان هناك فيروس يهدد صحة المواطنين، فإن هناك دولة تسعى لاحتواء الموقف، وتبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ الصحى الآمن، ونحن جزء من هذه المنظومة، نعمل على مراقبة الأسواق والتصدى لأى عملية احتكار للسلع الأساسية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية، منوهاً بأن المصانع والشركات تباشر عملها فى إنتاج المواد الغذائية، وإنتاجها لم يتأثر بالأوضاع المحيطة بنا، وكذلك استهلاك المواطنين لم يزِد على حاجتهم، وأن المحاصيل الزراعية الاستراتيجية موجودة بوفرة فى الصوامع ولدى التجار.