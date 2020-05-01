مدير المساجد بـ"الأوقاف": يجب استثمار رمضان في التحلي بمكارم الأخلاق

دعا مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف الدكتور محمد عيد كيلاني، المسلمين لاستثمار شهر رمضان في التحلي بمكارم الأخلاق، لكي تسعد البشرية جمعاء، مؤكدا أن الإسلام جملة من الأخلاق الفاضلة التي يجب أن يتحلى بها البشر حيث لم يأت الدين لشقاء البشرية، وإنما جاء لإسعاد البشر، مستشهدا بقول الله تعالى: "طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى".

وقال مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف - خلال كلمته الليلة في سابع حلقات برنامج (حديث السحور)، الذي تقدمه وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" على مواقع الوكالة على "فيس بوك" و"يوتيوب" على الروابط التي يتم إذاعتها يوميا على الموقعين بمناسبة شهر رمضان الكريم - "إن سعادة البشرية في أن يكون تعامل الناس فيما بينهم وبين بعضهم البعض تعاملًا راقيًا تعاملًا يسوده كل خلق طيب فاضل، فالدين جملة من الأخلاق".

وأوضح كيلاني، أن شهر رمضان يهذب الأخلاق ويرتقي بها، حيث ينهي الصيام عن الخوض في كل ما يغضب الله - عز وجل - وينهي عن الغش، والخيانة، ويحصن الفرج ويغض البصر ويجعل اللسان رطبا بذكر الله - تبارك وتعالى - وكل هذه صفات وغيرها من مكارم الأخلاق التي أرسل الرسول الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم - ليكملها يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق" مضيفا: وكثيرا ما أتوقف أمام قوله - صلى الله عليه وسلم- "لأتمم" فكلمة "لأتمم" معناها أن رسالة النبيين وكل من سبق النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - كانت غايتها أن يدعوا الناس إلى الأخلاق الفاضلة.

وأشار مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف إلى أنه من فضل الله علينا كمسلمين أن عبادات الإسلام جميعها تحثنا على الأخلاق الطيبة وتدعو كل مسلم إلى أن يتحلى بالخلق الحسن وقدوة في ذلك نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي امتدحه ربنا بقوله "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصيام يأخذ بأيدينا إلى تقوى الله وهذه غاية وهذه الغاية هي تهذيب الأخلاق كما جاء في قول ربنا في القرآن الكريم:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" ، فالحكمة من العبادات أن نتقي بأخلاقنا وأن نعود النفس على هذه الأخلاق الفاضلة فهذه غاية كبرى .