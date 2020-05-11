الديهي يسخر من محمد ناصر: "بيقول خمرة ونسوان ويزايد على علماء مصر"

سخر الإعلامي نشأت الديهي، من الإعلامي الإخواني محمد ناصر، بسبب هجومه على الدولة المصرية، حيث كتب في تغريدة له، منتقدَا منع الصلاة في المساجد في مصر، بسبب أزمة كورونا، أن الدولة المصرية رفعت شعار ويل للمصلين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "محمد ناصر الذي ظل عمره بأكمله منذ ولادته أسفل كوبري، حتى اليوم، لم يعفر جبهته بالسجود".

وتابع: "محمد ناصر اللي طلع قال أنا كافر، بيتكلم عن الخمرة والنسوان بيتكلم عن الصلاة في المساجد".

وأذاع مقطع فيديو، يستعرض وجود أفراد شرطة أمام المساجد في تركيا، لمنع المواطنين من الدخول، قائلًا: "بطلوا ده واسمعوا ده، محمد ناصر بيزايد على علماء الفقه في مصر".