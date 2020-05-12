"الأهلي صبور" تتبرع بأجهزة تنفس و75 ألف كاشف كورونا بـ4.5 مليون جنيه

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي صبور"، يؤكد خلاله تأييد الشركة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدي لجائحة " كورونا" المستجد، منذ الإعلان عن ظهور الفيروس وحتى الآن، والجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية، من أجل التصدي لانتشار هذا الفيروس.

كما أشاد الرئيس التنفيذي للشركة بالإجراءات والتيسيرات التي اتخذتها الدولة لمساندة الاقتصاد المصري للتغلب على التداعيات الناجمة عن هذه الأزمة العالمية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات أكدت استعداد قيادة الدولة دائماً وقدرتها في نفس الوقت على اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لتخطي كل العقبات التي تواجه البلاد، تجنباً لتعطل مسيرة العمل والتنمية في جميع قطاعات الدولة.

كما أكد أن القرارات التي تم اتخاذها تبرهن بوضوح على مصداقية الحكومة، وتضحيتها بكل نفيس وغال من أجل العمل على حماية المواطنين، وتوفير حياة صحية آمنة وكريمة له.

وقال المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه في إطار التزام شركة "الأهلي صبور" بمسؤوليتها المجتمعية وإيمانها بأهمية دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم جهود الدولة في هذه الأزمة، تعاونت مع صندوق "تحيا مصر" من أجل شراء مجموعة من أجهزة التنفس الصناعي و75 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس بقيمة 4.5 مليون جنيه؛ بهدف مساعدة الفريق الطبي من أطباء وممرضين على أداء مهامهم الشاقة في هذه المرحلة.

وتابع: سعت الشركة إلى تبني بعض المبادرات المجتمعية ومنها مبادرة "إحنا في ظهرك"، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ وذلك لدعم أسر الأطقم الطبية العاملة بمختلف محافظات الجمهورية لمكافحة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره.

وأوضح أنه تم التبرع بعدد 12 ألف كرتونة رمضانية بقيمة 3 ملايين جنيه، لصالح فرق العمل المتعاملين مع حالات الإصابة بالفيروس بمستشفيات الصدر والحميات بـ25 محافظة؛ لتوزيعها خلال شهر رمضان المعظم، وذلك بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات الموجه لها هذا التبرع.

وأشار إلى أن الشركة ساهمت في مساندة الفئات الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس، حيث دعمت الشركة 30 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً من العمالة المؤقتة، وغيرها من الفئات محدودة الدخل بالمحافظات، من خلال تقديم 30 ألف كرتونة رمضانية بقيمة 5 ملايين جنيه، لتوزيعها على هذه الأسر؛ بما يمكنهم من الحياة بصورة كريمة وعدم الاحتياج للخروج من منازلهم، إلى جانب تقليل التزاحم الذي يعتبر من أهم أسباب انتشار الفيروس.

وأكد أن الشركة انطلقت بهذه المبادرة من عدة محافظات بدءاً بمحافظتي القاهرة والجيزة، على أن تستمر المبادرة في باقي محافظات الجمهورية.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على المبادرات التي تقوم بها الشركة، مؤكداً أن الحكومة على يقين بأن رجال الأعمال والقطاع الخاص يقومون بدور مهم في مختلف الأزمات التي تشهدها البلاد، في إطار المسئولية المجتمعية، ولاسيما في الأزمة الراهنة المتمثلة في فيروس كورونا، والتي أثبتت أن القطاع الخاص يشعر بالمسؤولية التضامنية مع الحكومة في مواجهة التداعيات السلبية لأي أزمة، وهو ما يسهم في حماية المواطنين وسلامتهم والحفاظ على أرواحهم.