"ربيع" يتفقد متحف القناة التاريخي ويناقش معدلات التنفيذ على الطبيعة

أجرى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يرافقه المهندس محمد عبد العظيم عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الأشغال، زيارة تفقدية لمشروع متحف قناة السويس العالمي بالإسماعيلية، كان في استقبالهم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء بالمقاولون العرب، والمهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء، والمهندس محمد عبدالله مدير المشروع، والدكتور مهندس محمد الذهبي استشاري المشروع.

وعقد "ربيع" اجتماعا موسعا ناقش خلاله معدلات التنفيذ على الطبيعة، كما طالب بزيادة ساعات العمل وتكثيف العمالة من خلال ضغط البرنامج الزمني لإنجاز المشروع قبل الموعد المحدد.

وأكد رئيس قطاع القناة وسيناء أن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869وتأهليه ليكون متحف عالمي يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة، ويشمل المشروع أيضا إدارج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف، كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكي تاريخ قناة السويس

وقال المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء بالمقاولون العرب، إن المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تشمل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف، وأضاف أن العمل بدء بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلي ودهانات الحوائط وإعادتها لسابق وضعها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة، جدير بالذكر أن المبنى يضم 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 عمود خشبي.

من جهته، قال رئيس القطاع مدير فرع سيناء المنفذ للمشروعات، إن الفرع ينفذ العديد من المشروعات للهيئة ضمن خطة الدولة في تطوير المجرى الملاحي من خلال التنمية الاقتصادية لمحور قناة السويس، وهي عبارة عن إنشاء 24 محور معديات وكباري ومراسي وأعمال أرصفة مواني ومساحات انتظار وذلك بتكلفة إجمالية تصل 500 مليون جنيه. جدير بالذكر أن فرع سيناء صاحب خبرة واسعة في تنفيذ العديد من مشروعات الكباري العائمة والمعديات على طول القناة من بورسعيد والإسماعيلية حتى السويس حيث نفذ كوبري النصر ببورسعيد وكوبري الشهيد أحمد منسي بمدينة الإسماعيلية، وكوبري الشهيد أبانوب جرجس بالقنطرة، وكوبرى الشهيد رائد أحمد عمر شبراوي بالسويس وكوبري اللواء طه ذكي بسرابيوم.