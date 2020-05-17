"50 ألف وأسفرك أوروبا".. حكايات النصابين من دفاتر "الأموال العامة"

تمكنت مباحث الأموال العامة على مستوى إدارات الفيوم وقنا والدقهلية، من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

يبيع الوهم لراغبي العمل بالخارج

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بتعرضه للنصب من مالك شركة للتجارة والتوزيع - سبق اتهامه في قضيتي نصب- بعد أن أقنعه المتهم بقدرته على تسفيره إلى إحدى الدول الأوروبية للعمل بها، حيث استولى منه على 50 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام جرى ضبطه في الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

استولى على 200 ألف و"طمع في 100"

كما تبلغ للإدارة من موظف مقيم بمحافظة قنا ونجله، بتعرضهما للنصب من أحد الأشخاص - يعمل بشركة للتجارة ومقيم بالجيزة- بعد أن أوهمهما باستغلال نفوذه المزعوم وعلاقاته ببعض المسؤولين على خلاف الحقيقة، وقدرته على إلحاق نجل الشاكي للعمل بإحدى الشركات، حيث استولى منهما على 200 ألف جنيه، تفاوض مرة أخرى معهما على استكمال إجراءات التعيين مقابل زيادة المبلغ مائة ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم حال التقابل مع الشاكيين وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيلاً.

نفوذ مزيف

كما تبلغ لقطاع حقوق الإنسان، من سائق بإحدى الجهات - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، ضد موظف بإحدى الجهات الحكومية – مقيم بالقاهرة، لاستغلاله نفوذاً مزعوماً والحصول منه على 150 ألف جنيه لإنهاء إجراءات تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية.

أســـفـرت التحــــريات عن أن المتهم جرى فصله عقب ورود شكوى لجهة عمله بالواقعة، وعقب ذلك بدل محل إقامته حتى لا يمكن التوصل إليه.

عقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيلاً.