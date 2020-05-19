توزيع 3371 كارت فيزا تكافل وكرامة جديد على مستحقيه بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تقرر بدءاً من اليوم توزيع 3372 كارت فيزا جديد على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

أضاف المحافظ، أن عملية التوزيع ستتم من خلال كافة الإدارات الإجتماعية على مستوى المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، مشدداً على سرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

شدد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي إجراء اعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التي ستشهد توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة علي مستحقيها.

ومن جانبه، أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أنه ورد للمديرية عدد 271 كارت فيزا كرامه قائم بالصرف ، وعدد 441 كارت فيزا تكافل ضمان وعدد 2659 فيزا تكافل بإجمالي عدد 3371 كارت فيزا تكافل وكرامه وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم لتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة إجتماعيه بنطاق المحافظة بدءا من اليوم علي ان يتم الانتهاء من التوزيع خلال الاسبوع الجاري.