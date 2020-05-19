بالفيديو.. أهالي قرية يحتلفون بعودة سيدة مخطوفة وطفلها بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق احتفال أهالي قرية بمركز كفر صقر في الشرقية عودة سيدة وطفلها بعد تغيبهما.

وأظهر الفيديو استقبال المئات من الأهالي للسيدة وطفلها بإطلاق الشماريخ والتصفيق وعبارات التهنئة، بينما كانت السيدة وطفلها يستقلان سيارة ويشاركان الأهالي الاحتفالات من فتحة بسقف السيارة .

وأثار المقطع حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر النشطاء مشاركة أعداد كبيرة في لاحتفال على الرغم من التحذيرات المتكررة بشأن خطورة التجمعات في ظل انتشار جائحة كورونا .

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة كفر صقر، بلاغا باختطاف " م . ع " ربة منزل وطفلها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادتهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

الفيديو

https://www.facebook.com/magicsms10/videos/2899620736800507